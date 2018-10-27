Як відсканувати документ за допомогою iPhone: проста інструкція

Можливо, не всі користувачі iOS знають, що додаток "Нотатки" має дуже корисну можливість – сканувати документи або іншу інформацію із паперових носіїв. І хоча ця функція з'явилася ще в iOS 11, багато власників iPhone досі використовують сторонні рішення для оцифровування даних.

Об этом сообщает Appleinsider.

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Безусловно, штатный сканер не имеет продвинутых опций, однако базовой функциональности будет вполне достаточно для большинства пользователей.

Итак, как отсканировать документ, используя "Заметки"? На самом деле, начать процесс сканирования очень просто.

Для этого необходимо запустить приложение "Заметки" на вашем iOS-устройстве. Затем следует открыть любую запись или же создать новую. Жмем на (+) на панели инструментов, в контекстном меню выбираем опцию "Сканировать документы". Наводим камеру на нужный документ, и убедившись, что нужная информация полностью помещается в кадр, делаем снимок. После этого нам предложат вручную отредактировать пределы документа. Также можно будет повторно сделать снимок, если предыдущий оказался неудачным. Если нас все устраивает, выбираем "Оставить". В дальнейшем мы сможем отредактировать полученный скан на свое усмотрение – перевернуть, обрезать или применить специальный фильтр для наиболее четкого отображения документа.



Как отсканировать документ с помощью iPhone

По окончанию, полученный файл сохранится в галерее устройства.

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