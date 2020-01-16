Какие смартфоны Huawei не получат Android 10 и EMUI 10: список

Компания Huawei еще в декабре 2019 года для ряда смартфонов сделала доступной свою фирменную оболочку EMUI 10, построенную на базе Операционный системы Android 10. Кроме списка моделей, которые гарантированно получат обновление, вендор опубликовал список девайсов, которые не получат Android 10 и обновление оболочки.

Тысячи пользователей решили напрямую обратиться в службу поддержки компании с целью выяснить, получит ли их смартфон обновление до Android 10, сообщает Huawei Central.

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Представители Huawei терпеливо ответили практически на каждое письмо. В результате был сформирован список устройств, которые не дождутся ни EMUI 10, ни Android 10.

Какие устройства не получат Android 10

Honor Play

Honor 9

Honor 9 Lite

Honor 8X Max

Huawei Y9 2019

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei P20 Lite

В компании также отметили, что выход прошивки для некоторых устройств, которые не попали в список, пока находится на рассмотрении. Вероятно, к концу марта все владельцы смартфонов компании, которым будет доступна новая версия ОС, в обязательном порядке получат обновление.

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