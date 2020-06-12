Многочисленные коммерческие вставки при просмотре роликов на YouTube не понаслышке знакомы многим пользователям популярного видеохостинга. Чтобы избавиться от раздражающей рекламы, порой приходится устанавливать различные расширения. Но одному из пользователей Reddit удалось найти гораздо более простой способ полностью избавиться от "рекламных пауз", не прибегая к сторонним решениям.

Пользователь под псевдонимом u/unicorn4sale опубликовал пост, в котором описал удобный способ борьбы с навязчивой рекламой в YouTube.

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Как просто "отключить" рекламу

Пользователь посоветовал добавлять точку после ".com" в URL любого видеоролика в YouTube. Метод оказался действенным: как выяснилось, изменение адреса "ломает" страницу таким образом, что большинство (или даже все) рекламные объявления просто не могут загрузиться. Интересно, что способ работает как на ПК, так и на смартфонах. Правда в последнем случае необходимо использовать браузер, а не мобильное приложение.

В комментариях к публикации некоторые пользователи отметили, что им удалось по той же методике обойти рекламные вставки и на других ресурсах. Однако автор лайфхака попросил читателей не злоупотреблять возможностью и уважать владельцев YouTube-каналов, которые в результате "взлома" страницы лишаются доходов от публикации своего контента.

Почему реклама в ютубе – важный элемент платформы

Дело в том, что рекламные объявления, которые проигрываются во время видео – приносят партнерский доход не только YouTube, но и вашим любимым блогерам, которые приложили немало усилий и времени для того, чтобы подготовить интересный контент.

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Использование блокировщиков рекламы и различных методов ее обхода хоть и избавляет от раздражающих вставок, однако также и лишает денег блогеров, которые создают видео.

Именно поэтому просмотр рекламы в YouTube – один из способов отблагодарить создателей контента за их работу.