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YouTube поймали на удалении комментариев с критикой правительства Китая: реакция платформы

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / techcrunch

Видеосервис YouTube уличили в удалении комментариев к видео, содержание которых критикует правительство Китая. Платформа извинилась, отметив, что удаление стало результатом ошибки в автоматизированной системе модерации.

Пользователи заметили что негативные комментарии начали исчезать под видео. В частности YouTube удалял комментарии с критикой Коммунистической партии Китая. Они содержали такие выражения как "коммунистические бандиты" или "партия за 50 центов", рассказывает TechCrunch.

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Удаление происходило практически сразу, причем, даже в тех случаях, когда определенные выражения использовали в положительном смысле. Кстати, с последним определением (五毛 или "wumao dang") активно борется китайская цензура.

На зачистку обратил внимание основатель Oculus and Anduril Палмер Лаки.

Реакция YouTube

Видеохостинг в ответ пояснил лишь, что комментарии могли удалить в рамках выполнения политики компании по зачистке сообщений, которые содержат угрозы, пропагандируют ненависть и вражду.

Пользователи могут сообщать о подозрительных ситуациях, чтобы устранять ошибки и помогать нам совершенствовать продукт,
 – отметили в комментарии представители YouTube.

Интересно YouTube удалил аккаунты российских пропагандистских каналов "Крым 24", Anna News и News-Front

Ранее компания отмечала, что переход сотрудников на удаленную работу и перевод модерации на системы искусственного интеллекта может вызвать рост случаев ошибочного удаления контента.

Кроме того, в декабре YouTube изменил правила публикации видео. Тогда платформа пообещала удалять тот контент, который содержит или имеет в виду скрытые угрозы, и ввести ограничения на использование лексики, которая унижает. Уточнялось, что исключением станут сатирические видео, а также публикации, предназначенные для образовательных, научных или художественных целей.

Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Китай YouTube Интернет
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