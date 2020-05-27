YouTube поймали на удалении комментариев с критикой правительства Китая: реакция платформы

Видеосервис YouTube уличили в удалении комментариев к видео, содержание которых критикует правительство Китая. Платформа извинилась, отметив, что удаление стало результатом ошибки в автоматизированной системе модерации.

Пользователи заметили что негативные комментарии начали исчезать под видео. В частности YouTube удалял комментарии с критикой Коммунистической партии Китая. Они содержали такие выражения как "коммунистические бандиты" или "партия за 50 центов", рассказывает TechCrunch.

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Удаление происходило практически сразу, причем, даже в тех случаях, когда определенные выражения использовали в положительном смысле. Кстати, с последним определением (五毛 или "wumao dang") активно борется китайская цензура.

#YouTube "automatically" deletes a comment in Chinese, "Gongfei", which means "communist bandit", in 15 seconds.

This person tested 3 times, same result. #油管 15秒內自動刪除「共匪」留言，網友連試三次皆如此。

他們找了個比李飛飛更厲害的AI專家？ pic.twitter.com/MLCeko0SIY — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 13, 2020

На зачистку обратил внимание основатель Oculus and Anduril Палмер Лаки.

YouTube has deleted every comment I ever made about the Wumao (五毛), an internet propaganda division of the Chinese Communist Party. Who at Google decided to censor American comments on American videos hosted in America by an American platform that is already banned in China? — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) May 26, 2020

Реакция YouTube

Видеохостинг в ответ пояснил лишь, что комментарии могли удалить в рамках выполнения политики компании по зачистке сообщений, которые содержат угрозы, пропагандируют ненависть и вражду.

Пользователи могут сообщать о подозрительных ситуациях, чтобы устранять ошибки и помогать нам совершенствовать продукт,

– отметили в комментарии представители YouTube.

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Ранее компания отмечала, что переход сотрудников на удаленную работу и перевод модерации на системы искусственного интеллекта может вызвать рост случаев ошибочного удаления контента.

Кроме того, в декабре YouTube изменил правила публикации видео. Тогда платформа пообещала удалять тот контент, который содержит или имеет в виду скрытые угрозы, и ввести ограничения на использование лексики, которая унижает. Уточнялось, что исключением станут сатирические видео, а также публикации, предназначенные для образовательных, научных или художественных целей.