YouTube удалил аккаунты российских пропагандистских каналов "Крым 24", Anna News и News-Front

Популярний видеохостинг YouTube полностью удалил аккаунт одного из российских телеканалов "Крым 24", а также двух информагентств Anna News и News-Front, специализирующихся на распространении дизинформации и пропаганде.

24 каналу стало известно, что каналы пропагандистов удалены из-за систематических нарушений правил сервиса и условий использования видеохостинга.

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Аудитория каналов

Каналы, распространявшие пропаганду и дезинформацию, имели небольшое количество подписчиков, если сравнивать их с действительно популярными новостными ресурсами. Впрочем, опубликованные видеозаписи часто набирали миллионы просмотров.

Так, телеканал "Крым 24" жалуется, что потерял более 30 тысяч подписчиков и миллионы просмотров.

В свою очередь на странице пропагандистского News Front было более 473 миллиона просмотров всех видео, а у Anna News – более 125 миллионов просмотров.

Удаления пропагандистских каналов учащаются

Стоит отметить, что в последнее время видеохостинг стал активнее "зачищать" аккаунты многих российских каналов, информационных порталов и блоггеров, которые неоднократно распространяли ложную информацию и пропаганду.

Примечательно, что видеохостинг довольно понятно объясняет свои действия нарушением условий использования YouTube, при этом российские телеканалы и блоггеры откровенно удивляются такой формулировке, как будто не понимая в чем дело.

Редакции удаленных пропагандистских каналов утверждают, что будут обращаться с жалобами к YouTube с требованием восстановить удаленные страницы.

Иск на YouTube

К слову, недавно российская компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала иск на Google с требованием заблокировать видеохостинг на территории России.

Ontarget жалуется на публикацию роликов, в которых демонстрируется прохождение разработанных компанией тестов. В 2018 году Мосгорсуд уже требовал от Google удалить эти видеозаписи, но по словам гендиректора Ontarget, контент по-прежнему остается на месте.

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