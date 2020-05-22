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YouTube вводит новые правила контента: как это касается пользователей

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Новые правила касаются COVID-19
Новые правила касаются COVID-19 / unsplash.com

Корпорация Google решила изменить правила распространения недостоверной медицинской информации о COVID-19 на видеохостинге YouTube. В компании уже обнародовали список правил, которые запрещено обсуждать в видео.

Список запрещенных тем обнародовали на официальном блоге корпорации. Речь идет о контенте, который касается темы коронавирусной инфекции, но содержит непроверенную или недостоверную информацию, которая противоречит официальным сведениям о COVID-19 от ВОЗ.

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Какие темы запрещены

  • Ложная информация о распространении, лечении и диагностике коронавируса.
  • Заявления, которые ставят под сомнение существование COVID-19.
  • Контент по использованию самодельных лекарств и других народных методов лечения.
  • Информацию о наличии "вакцины или лекарства против коронавируса".

И некоторые другие.

Как это касается пользователей

Эта информация важна для пользователей YouTube, которые создают видеоролики в видеохостинге. Если их контент касается тем, которые указаны выше, то его сразу же удаляют.

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При этом пользователь получит электронное письмо, в котором его предупредят, что такой контент нарушает правила сообществ. После трех таких предупреждений канал закроют.

Теги: Коронавирус COVID-19 YouTube Новости Техно Техно Интернет
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