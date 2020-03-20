YouTube и Netflix согласились снизить качество видео из-за коронавируса

Видеосервис Netflix согласился на месяц снизить качество видеостриминга в Европе. Такая мера должна помочь сохранить стабильность работы интернет-сети в регионе. К такому же решению прибегли другие стриминговые решения, а также платформа YouTube.

Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон предложил TV провайдерам снизить качество передачи изображения с HD к SD. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса люди остаются дома, а это приводит к перегрузке инфраструктуры, сообщает Techcrunch.

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Качество стриминга снизят, чтобы всем хватило

В заявлении Netflix отмечается, что видеосервис решил снизить качество трансляций после переговоров главы компании Рида Хастингса с Тьерри Бретоном. В Netflix считают, что такой шаг поможет снизить нагрузку на европейские сети связи на 25%.

Комментируя решение Netflix, Бретон сказал, что приветствует оперативные действия видеосервиса, направленные на сохранение бесперебойного функционирования интернета в период пандемии коронавируса.

Мистер Хастингс продемонстрировал свою ответственность и солидарность. Мы будем поддерживать тесную связь, чтобы вместе следить за развитием событий,

– добавил Тьерри Бретон.

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix



To beat #COVID19, we #StayAtHome



Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.



To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary. — Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020

Вместе с тем Еврокомиссия призвала пользователей интернета в регионе ответственно использовать онлайновые рекреационные мероприятия – например, выбрав настройки, которые снижают потребление данных, включая использование Wi-Fi (а не мобильных данных) и выбирая более низкое разрешение для контента, когда это возможно.

YouTube также снизит качество видео

Компания Alphabet Inc. заявила о том, что собирается снизить качество стриминга контента на европейском рынке. Компания пошла на такой шаг, поскольку видеоролики составляют значительную часть интернет-трафика.

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