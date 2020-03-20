24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

YouTube и Netflix согласились снизить качество видео из-за коронавируса

- Читати новину українською

Видеосервис Netflix согласился на месяц снизить качество видеостриминга в Европе. Такая мера должна помочь сохранить стабильность работы интернет-сети в регионе. К такому же решению прибегли другие стриминговые решения, а также платформа YouTube.

Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон предложил TV провайдерам снизить качество передачи изображения с HD к SD. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса люди остаются дома, а это приводит к перегрузке инфраструктуры, сообщает Techcrunch.

К теме Netflix и Disney останавливают кинопроизводство из-за вспышки коронавируса

Качество стриминга снизят, чтобы всем хватило

В заявлении Netflix отмечается, что видеосервис решил снизить качество трансляций после переговоров главы компании Рида Хастингса с Тьерри Бретоном. В Netflix считают, что такой шаг поможет снизить нагрузку на европейские сети связи на 25%.

Комментируя решение Netflix, Бретон сказал, что приветствует оперативные действия видеосервиса, направленные на сохранение бесперебойного функционирования интернета в период пандемии коронавируса.

Мистер Хастингс продемонстрировал свою ответственность и солидарность. Мы будем поддерживать тесную связь, чтобы вместе следить за развитием событий,
– добавил Тьерри Бретон.

Вместе с тем Еврокомиссия призвала пользователей интернета в регионе ответственно использовать онлайновые рекреационные мероприятия – например, выбрав настройки, которые снижают потребление данных, включая использование Wi-Fi (а не мобильных данных) и выбирая более низкое разрешение для контента, когда это возможно.

YouTube также снизит качество видео

Компания Alphabet Inc. заявила о том, что собирается снизить качество стриминга контента на европейском рынке. Компания пошла на такой шаг, поскольку видеоролики составляют значительную часть интернет-трафика.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
сегодня
Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус Covid-19 Европа Netflix YouTube Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
19 марта 21:08 Как работает чат бот и как он помогает развивать бизнес
Ірина Полицька
18 марта 16:45 Apple представила новое поколение MacBook Air и iPad Pro
Ірина Полицька
17 марта 21:14 8 советов от Google, чтобы работники не теряли эффективность дома
Ірина Полицька
17 марта 16:45 Кто такой Джек Ма: сказочная история успеха китайского миллиардера
Віктор Терешков
17 марта 08:05 Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты
Анастасія Можаровська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук