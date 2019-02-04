YouTube может остаться без популярной функции

Руководство YouTube рассматривает возможность убрать кнопку "Не нравится". Такое решение аргументируют тем, что часто пользователи видеохостинга злоупотребляют "дизлайками" и организуют флеш-мобы: пользователи объединяются с целью массовой негативной оценки тех или других видео с целью подорвать рейтинг их авторов.

Об этом в ролике канала Creator Insider рассказал директор по управлению проектами YouTube Том Леинг.

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Что изменится в YouTube? Леинг сообщил, что клуб рассматривает несколько вариантов решения проблемы: отключение только негативных оценок, требование обосновать нажатие соответствующей кнопки или отказ от публичного отображения цифр рейтинга.

Том Леинг об изменениях, которые ждут YouTube-смотрите видео

Представитель YouTube признал, что каждый из этих подходов не обходится без своих недостатков. Запрос объяснения негативной оценки будет отнимать лишнее время у пользователей, а удаление кнопки "палец вниз" не выглядит демократическим решением. Один из приемлемых вариантов, по его мнению – дать возможность отключать "дизлайки" под видео самим владельцам YouTube-каналов.

Почему YouTube планирует отказаться от "дизлайков"? Одной из жертв "плохой кармы" стал и сам видеохостинг, последний ежегодный ролик под названием YouTube Rewind собрал более 15 миллионов "дизлайков". Всплеск неприязни, по мнению руководства сервиса, не обязательно "убивает" опубликованное видео, но может уменьшить количество рекомендаций и ограничить количество просмотров.

YouTube Rewind 2018 имеет 15 миллионов "дизлайков" – смотрите видео

Если YouTube не изменит ситуацию, это может привести к оттоку создателей контента, обеспокоенных возможным падением аудитории.

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Когда ждать изменений в YouTube? Впрочем, о скором отключении "народного" инструмента говорить еще рано – Леинг подчеркнул, что любые оценки зрителей крайне важны как для сервиса, так и для владельцев каналов. Он заверил, что YouTube рассматривает все варианты, которые помогут сделать оценочную систему актуальным индикатором качества видеоматериалов.



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