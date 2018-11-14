В Украине заработали два новых сервиса: аудиостриминг YouTube Music и YouTube Premium. Об этом объявили представители Google Украина.

Пишет издание AIN.UA.

Преимущества YouTube Music и YouTube Premium

YouTube Music – это новый аудиостриминг на базе YouTube. Этот сервис работает через приложение на Android или iOS. При этом YouTube Premium обеспечивает расширенный доступ к видеохостингу: предоставляет доступ к офлайн-загрузке треков, проигрывание музыки в фоновом режиме, отключает рекламу и тому подобное.

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Рекомендации сервис подбирает, учитывая предпочтения пользователя в YouTube.

Цена YouTube Music и YouTube Premium

YouTube Music – это бесплатный сервис, однако пользователям придется смотреть рекламу.

YouTube Music Premium – это платная подписка на YouTube Music. Индивидуальный аккаунт на месяц будет стоить 79 гривен. А семейный тариф – 119 гривен за месяц. Это цены при оплате через Android-версию.

Если пользователь загружает приложение через App Store, то это обойдется дороже. Так, индивидуальный тариф для iPhone стоит 99 грн/месяц, а семейный – 149 грн/месяц за семейный доступ.

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