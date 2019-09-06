YouTube оштрафовали на рекордную сумму

Компания YouTube вынуждена будет выплатить рекордный штраф в размере 170 миллионов долларов. Так компанию наказывают за то, что сервис показывал в видеороликах для детей таргетированную рекламу.

Кроме того, компанию обвинили в сборе информации о несовершеннолетних без согласия их родителей, сообщает Федеральная торговая комиссия США, передает tech.liga.net.

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YouTube показывал в видеороликах для детей таргетированную рекламу и таким образом собирал данные о них. Поэтому комиссия обвинила сервис в нарушении закона, запрещающего сбор информации о детях в возрасте до 13 лет без согласия их родителей.

В дальнейшем YouTube должен отчитываться о том, как они собирают данные. Также сервис должен разработать и запустить систему, которая позволит идентифицировать детский контент.

Скандал YouTube и детское порно. Это уже не первая скандальная история, связанная с детским контентом. Ранее YouTube обвинили в том, что некоторое видео с детьми могут стать объектом внимания педофилов.

Так, под некоторыми роликами педофилы ставят тайм-коды с изображениями, которые, на их взгляд, имеют сексуальный подтекст. Более того, там они даже обмениваются контактами и ссылками.

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