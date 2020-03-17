YouTube отправил сотрудников на карантин – вместо них работает искусственный интеллект

Сервис YouTube тоже присоединился к борьбе с распространением коронавируса и отправил своих работников на карантин. Поэтому сейчас работа сервиса больше будет полагаться на машинное обучение на базе искусственного интеллекта.

Ранее алгоритм выбирал потенциально опасный контент и передавал его рецензентам для оценки. И после режима карантина в компании решили уменьшить необходимость прихода сотрудников в офис, передает Engadget.

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Именно поэтому YouTube позволяет своей автоматизированной системе удалять некоторый контент, даже если его не проверил человек.

Не пострадает ли качество

В администрации YouTube признают, что это может привести к увеличению количества изъятых видео, при этом под "цензуру" попадут ролики, которые не нарушают правила. Поэтому в этот период YouTube позволит всем пользователям обжаловать удаление роликов.

"Мы понимаем, что это может помешать пользователям и авторам, но мы знаем, что это правильно для людей, которые работают над обеспечением безопасности YouTube, и для более широкой общественности. Мы ценим терпение каждого, так как мы делаем эти шаги в такое непростое время", – говорят в YouTube.

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