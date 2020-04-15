YouTube получит новую функцию закладок: отныне просмотр видео станет еще удобнее

Разработчики YouTube, по данным сетевых информаторов, приступили к интеграции новой функции популярного видеохостинга. Система "закладок" значительно упростит использование сервиса при просмотре длительных видеороликов, позволяя сразу же перейти к нужному отрывку без ручной перемотки кликами по временной шкале.

Согласно утечке, YouTube уже занимается тестированием интерфейса с функцией разбивки длинных видео на тематические разделы, названия которых будут отображаться в виде всплывающего текста на временной шкале, сообщает Android Community.

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Что изменит новая функция

Если коротко, то зритель сможет быстро находить нужный фрагмент с помощью "содержания" и сразу же приступить к просмотру того, что именно его интересует. Сравнить новую функцию можно с часовыми метками, однако теперь все будет работать намного удобнее.



Закладки помогут лучше ориентироваться в объемных видео

Что касается создателей контента, то для них мало что изменится. Раньше они могли оставить в комментарии или описании во время видео метки, теперь на их основе они будут редактировать специальные разделы, главы и заголовки.

Позже, по данным инсайдеров, эта функция станет автоматической, но подробности технологии не раскрываются. Вероятно метки будут расставляться с помощью алгоритма на базе искусственного интеллекта, который будет самостоятельно определять тип контента на экране.

Как обнаружили новую функцию

Ее нашли в мобильном приложении YouTube версии 15.14.33, но пока она доступна лишь на единичных записях и только для отдельных материалов. Представители Google дату анонса системы "закладок" не объявляли.

К слову, недавно стало известно об еще одной функции, которая вскоре появится в YouTube. Это новый сервис коротких видео вроде TikTok. Пока о новом элементе мало что известно, однако вся информация собрана вот здесь.

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