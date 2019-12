YouTube представил Rewind 2019: видео, набравшие наибольшее количество просмотров за год

Сервис YouTube подготовил ежегодную видео-подборку по итогам года – Rewind 2019. В этом году итоговое видео сервиса пользуется особым вниманием после прошлогоднего провала. Rewind 2018 стал самым ненавистным видео в истории сервиса, установив рекорд по количеству дизлайков.

YouTube признал, что в 2018 году "сделал видео, которое не понравилось" аудитории, поэтому на этот раз сервис изменил концепцию ролика и просто перечислил видео, которые собрали наибольшее лайков и просмотров со всего мира. Тематика плейлистов стала шире: к традиционным категориям добавили танцы и видеоигры.

Что показали в Rewind 2019

В Rewind 2019 звучат несколько особенно популярных в этом году песен, среди которых: "7 Rings" Арианы Гранде, "Bad Guy" Билли Айлиш и "Do not Start Now" Дуа Липы.

Первое место среди авторских роликов, которые набрали больше всего лайков по всему миру, заняло видео по мотивам истории о яйце с инстаграма c просьбой поставить как можно больше лайков.

На втором месте – свадьба видеоблоггер PewDiePie и Марци Бизоньин. На третьем – один из самых популярных флешмобов начала года, связан с фильмом "Птичий короб".

Каналом, который набрал наибольшее количество просмотров в течение 2019 года стал PewDiePie.

Неожиданностью стало и то, что игра с которой просматривают наибольшее количество видео – Minecraft.

YouTube Rewinde 2019:

Тем не менее, похоже, что аудитории сервиса и этот Rewinde не очень понравился. По состоянию на 6 декабря количество дизлайкив почти вдвое преобладает над количеством лайков. Поставили лайк видео около миллиона пользователей, а не понравилось оно 1,9 миллионам.

