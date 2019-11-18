YouTube вводит новые правила для пользователей: что изменится

Популярный видеохостинг YouTube внес очередные изменения в правила пользования ресурсом. Следствием таких нововведений может стать удаление аккаунтов некоторых пользователей, однако в компании заверили, что примут радикальные меры только в конкретных случаях.

Соответствующие письма администарация YouTube разослала на почтовые ящики своих клиентов.

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Когда ждать изменений и какие аккаунты будут удалять?

С 10 декабря 2019 года администрация видеохостинга вносит определенные изменения в Соглашение для пользователей. Согласно новым правилам, модераторы площадки будут удалять те аккаунты, которые "не имеют коммерческого смысла". Проще говоря, в YouTube решили не тратить места на серверах на видео, которые пользователи загружают на аккаунты в целях личного пользования.

Такое неожиданное решение администрации сайта вызвало обратную реакцию пользователей. Вскоре в руководстве YouTube решили детально прокомментировать ситуацию, объяснив, что ни один аккаунт не будет удален или заблокирован в случае, если он не нарушает правил сайта. А вышеизложенные нововведения изначально были неверно восприняты пользователями.

Реклама на детских каналах

Большая часть нововведений, которые коснутся непосредственно наполнения аккаунтов контентом и рекламой, приходится на пользователей, которые наполняют каналы видеоматериалами для детей и зарабатывают на этом.

Проще говоря, с 10 декабря 2019 года администрация YouTube ограничила показ рекламных объявлений на таких ресурсах.

Таргетировать рекламу зрителям детского контента в руководстве видеохостингового сайта запретили в связи с жалобой к комиссии наблюдательной общественной организации Truth in Advertising ("Правда в рекламе").



YouTube изменил политику размещения рекламы на детских каналах

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В письме сообщалось, что материалы, которые распространяются на данных каналах, носят рекламный характер, но не помечены для пользователей как "реклама", что нарушает их права.

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