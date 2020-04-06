YouTube уменьшит количество видео с конспирологической теорией распространения коронавируса

Администрация видеохостинга YouTube пообещала уменьшить количество показов в рекомендациях видео, которые посвящены влиянию распространения технологии 5G на вспышки коронавируса. Такое решение приняли после ряда атак на 5G-вышки в Великобритании.

Видео не будут удалять

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Однако компания намерена удалять только видео, которые нарушают ее политику. Вышеупомянутые ролики в YouTube рассматривают как "пограничный контент". Их могут исключить из результатов поиска и лишить доходов от рекламы, передает The Guardian.

У нас также есть четкая политика, которая запрещает видеоролики, рекламирующие необоснованные с медицинской точки зрения методы для предотвращения коронавируса вместо обращения за медицинской помощью, и мы быстро удаляем видео, которые нарушают эти правила, когда нам на них указывают,

– подчеркнул представитель YouTube.

Мониторинг видео о COVID-19

YouTube отчитался о том, что с начала февраля вручную пересмотрели и удалили несколько тысяч видео, которые распространяют опасную информацию про коронавирусы или ту, которая вводит в заблуждение. Для других видео применяли текстовую ссылку, которая ведет пользователей на информационную страницу Национальной службы здравоохранения о COVID-19.

Мы продолжим оценивать влияние этих видео на британское общество и с нетерпением ждем продолжения нашей работы с правительством Великобритании и Национальной службой здравоохранения по обеспечению безопасности и информирования британской общественности в это трудное время,

– добавил представитель YouTube.

Новая конспирологическая теория распространения COVID-19

Отметим, на прошлой неделе неизвестные подожгли сотовые вышки в Бирмингеме, Мерсисайде и Белфасте, а инженеры, работающие с широкополосной связью, столкнулись с физическими и словесными угрозами со стороны людей, которые считают, что сигналы 5G являются причиной глобальной пандемии.

По одной из конспирологических теорий, коронавирус возник в китайском городе Ухань именно потому, что там была недавно запущена сеть нового поколения. Однако авторы идеи не смогли связать заразность вируса и его естественные пути распространения в густонаселенных городах, а также не объяснили, почему он поразил такие страны, как Иран и Японию, где 5G еще не используется.

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Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Испания. Там болезнь обнаружили у 135 032 человек, а умерло от нее 13 169 больных. На территории Украины уже зафиксировали 1 319 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 38 из них оказались летальными, еще 28 людям удалось вылечиться от болезни.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

COVID‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которым может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 70 789 человек, всего заболели 1 292 564 человек (данные по состоянию на вечер 6 апреля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 271 013 человек выздоровели от коронавируса.

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