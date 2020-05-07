YouTube забанил профессионального конспиролога Дэвида Айка из-за лжи о COVID-19

YouTube удалил со своей платформы видеоканал с теориями заговора про коронавирус COVID-19. Жертвой зачистки стал Дэвид Айк – профессиональный конспиролог, бывший футболист и спортивный комментатор.

Об удалении страницы конспиролога сообщило издание The Guardian.

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За что удалили канал Дэвида Айка

Конспиролог позволил себе утверждение о связи коронавируса с сетью мобильной связи 5G и другие бездоказательные и откровенно нелепые утверждения о причинах пандемии, за что и был забанен.

Разумеется, многочисленная армия поклонников Дэвида Айка восприняла запрет как подтверждение его теорий про скрытые силы, которые управляют миром и затыкают рот каждому, кто осмеливается сказать правду.

Блокировка Дэвида Айка со стороны компании Google последовала после аналогичных действий компании Facebook, которая 1 мая удалила с платформы всю группу последователей конспиролога. На момент удаления у страницы было 770 000 фолловеров. Резервная страница: 68 000 осталась активной, как и аккаунт в Instagram 115 000 фолловеров.

Вместе с тем аккаунт Дэвида Айка в твиттере тоже продолжает функционировать, так что конспиролог может собрать аудиторию с новыми адресами, где ему не запрещают высказывать свою точку зрения на мироустройство.

Объяснения Google

Google обычно не осуществляет подобной цензуры, но в случае с коронавирусом сделано исключение:

"В YouTube есть четкая политика, которая запрещает любой контент, который оспаривает существование и передачу COVID-19, как описано ВОЗ и Национальной службой здравоохранения. Из-за длительного нарушения этих правил мы остановили работу YouTube-канала Дэвида Айка", – прокомментировали представители компании.

Известные медики и телеведущие призвали социальные сети удалить учетные записи Дэвида Айка со своих платформ, так что в итоге под давлением общественности они сделали это. Решение поддержал Центр борьбы с цифровой ненавистью (Centre for Countering Digital Hate, CCDH). Специалисты этой организации подсчитали, что у видеороликов Айка с теориями заговора относительно COVID-19 более 30 миллионов просмотров.

Мы отдаем должное YouTube за то, что платформа приняла меры по блокированию канала Дэвида Айка. Однако остается сеть каналов и теневых распространителей контента, которые продвигают видео господина Айка и должны быть удалены,

– сказал исполнительный директор CCDH Имран Ахмед.

CCDH надеется, что другие компании возьмут пример Facebook и YouTube, удалив Айка и его контент со своих платформ. В частности, с такой просьбой организация обратилась к Instagram и Twitter.

Чем известен Дэвид Айк?

С 1990 он посвятил себя исследованию того, "что и кто на самом деле управляет миром", написал более двух десятков книг. Дэвид Айк стал известен широкой публике после того, как выдвинул теорию о якобы существующей в нескольких измерениях расе, которая управляет процессами на Земле и ответственна за создание человека путем генетических изменений.



В основном эта раса, согласно теории, представлена рептилиями, которые смогли править на Земле путем скрещивания своего ДНК и ДНК человека.

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