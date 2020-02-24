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YouTube заблокировал канал с полуторагодичной трансляцией: что об этом известно

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/ Unsplash

Прямые трансляции на YouTube – это не только прохождения различных игр. Знаменитым благодаря непрерывному воспроизводству популярной фоновой музыки канал ChilledCow не прерывал трансляцию в течение 548 дней и набрал более 218 миллионов просмотров, но его неожиданно закрыли модераторы видеохостинга.

Что известно о канале

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На YouTube уже несколько лет пользуется популярностью аудиоконтент жанра Lofi Hip Hop в формате интернет-радио.

Считается, что именно автор канала ChilledCow, который запустил стрим еще в августе 2018 года, заложил основные рамки жанра. Его визитной карточкой стала Study Girl – анимированная картинка с нарисованной девушкой, которая настойчиво занимается домашней работой, но никак не может ее закончить.

Легендарная трансляция Lofi Hip Hop – смотрите видео

Что произошло

22 февраля 2020 года канал, который набрал 4,4 миллиона подписчиков, заблокировали модераторы YouTube, сообщив, что действия в аккаунте нарушают условия использования сервиса. После сообщения автора канала о прекращении стрима история стала вирусной, а поклонники его контента выступили с критикой в адрес видеохостинга.

Реакция YouTube

Через несколько часов команда YouTube извинилась перед ChilledCow и возобновила канал. По словам представителей сервиса, блокирование произошло из-за технической ошибки на стороне платформы.

Но несмотря на "амнистию", трансляцию со значительным сроком непрерывного вещания автору канала пришлось начинать с нуля.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно YouTube Интернет
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