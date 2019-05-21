YouTube заблокировал ведущего "Поле чудес": что об этом известно

На прошлой неделе создатели YouTube-канала Animaction decks удивили: они добавили ведущего капитал-шоу "Поле чудес" Леонида Якубовича в Mortal Kombat. Пародийный ролик быстро "разошелся" по сети и получил бешеную популярность. Настолько, что на него обратила внимание телекомпания "ВИД". Компания решила, что юмористическое видео нарушает авторские права – и добилась удаления клипа.

Однако к радикальным действиям прибегли не сразу. Как сообщают ребята из Animaction decks, сначала канал предложил им выплатить 100 тысяч рублей за присутствие на видео его логотипов Якубовича и впоследствии "выплачивать" по 30 тысяч рублей в месяц за их дальнейшее использование.

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Авторы признали, что такие манипуляции никак не оправданы, и пообещали перезалить отредактированную версию клипа, где никак не будет использоваться символика "ВИД".

Однако еще до того, как они успели это сделать, видео заблокировали по требованию компании истца. Как отмечают создатели видео, виной стала невероятная популярность шоу. Ведь за время пребывания на YouTube пародия от Animaction decks собрала 1,5 миллиона просмотров.

Судя по всему, телекомпании "ВИД" просто завидно, возможно (мы не знаем точно и не можем точно утверждать), для них это недостижимые высоты за такой короткий срок,

– отметили представители студии Animaction decks.

Так или иначе, ролик успели залить на другие каналы и сервисы, поэтому посмотреть его все еще может любой. Сам же Леонид Аркадьевич ситуацию не прокомментировал, однако ранее он уже высказывался о подобной деятельности в негативном ключе. Он считает, что контентмейкеры не способны создавать что-то уникальное, поэтому "воруют" образы звезд.

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