YouTube заблокировал видео с роботами из-за "жестокого обращения с животными"

Автоматическая система модерации YouTube заблокировала ряд видеороликов с боями роботов. Алгоритм видеохостинга расценил видео как "жестокое обращение с животными".

Как происходит блокировка видео? На YouTube ежеминутно загружается около 300 часов видео, поэтому люди просто не способны модерировать весь поступающий контент. Поэтому для модерации используется специальная автоматическая система. Она, конечно, может допускать ошибки.

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Так, недавно она заблокировала ряд роликов с боями роботов, в которых нашла жестокое обращение с животными.

Видео с боями роботов, которое заблокировал YouTube – смотрите ролик

Какое видео заблокировал видеохостинг? Выше показано одно из видео, в которых алгоритм YouTube ошибочно нашел нарушения. Его опубликовал Джеймисон Гоу (Jamison Go), который участвовал в последнем сезоне BattleBots.

Рекция YouTube. Представитель YouTube сказал порталу Engadget, что у сервиса нет каких-либо правил, запрещающих показывать бои роботов. Видео, которые ошибочно заблокировали, быстро восстановили.

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