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YouTube запустит сервис коротких видео для конкуренции с TikTok

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Google создаст альтернативу TikTok на YouTube / Иллюстративное фото

После того как TikTok превзошел по популярности мессенджер WhatsApp, он не остался незамеченным. По данным сетевых информаторов, изменить ситуацию на рынке "короткометражного" контента планирует компания Google, которая вскоре представит свою альтернативу популярному сервису на базе платформы YouTube.

По данным издания The Verge со ссылкой на собственные источники, новая версия мобильного приложения популярного видеохостинга получит функцией Shorts, что позволяет создавать короткие видео.

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Что известно о будущем сервисе Google

Отмечается, что для музыкального сопровождения роликов можно будет использовать лицензированные треки и другие аудиоматериалы из каталога сервиса. Инсайдеры предполагают, что такой шаг позволит Google составить конкуренцию TikTok, которым пользуются более 500 миллионов людей во всем мире.

Это не первый случай, когда компания реализует собственную версию популярной функции, что дебютировала на другой социальной платформе. Ранее по аналогичной схеме появились YouTube Stories в роли альтернативы аналогичных функций Instagram и Snapchat.

Успехи TikTok

Согласно отчету аналитической компании App Annie, за последние 12 месяцев приложение TikTok было загружено около 842 миллионов раз. В октябре прошлого года в сети появлялись слухи о заинтересованности Google покупкой TikTok, но похоже, что компания приняла решение о создании собственного сервиса с той же функциональностью. Возможную дату анонса YouTube Shorts источник не сообщает.

Подробнее о TikTok вы можете прочитать в авторском материале Техно 24 вот здесь.
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Автор: Михаил Года
Теги: YouTube Google TikTok Новости Техно Техно Интернет
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