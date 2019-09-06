За изображение черной дыры астрономы получили несколько миллионов долларов

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Изображение черной дыры
Изображение черной дыры / theverge.com

За первое в истории фото черной дыры 347 астрономов из Event Horizon Telescope получили 3 миллиона долларов. Таким образом, каждому ученому досталось 8,6 тысяч долларов за вклад в открытие.

Соучредитель компании Google Сергей Брин и глава Facebook Марк Цукерберг является инвеститорами премии за прорыв Breakthrough Prize. Ее еще называют "Оскаром в науке".

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В этом году призовой фонд премии составил 3 миллиона долларов. Одним из лауреатов премии стала команда астрономов, которая работает над проектом Event Horizon Telescope.

Что известно о снимке черной дыры

10 апреля астрономы показали изображение черной дыры. Это происходило в прямом эфире. Ученые использовали для исследования мощнейший телескоп мира (чтобы сделать первое фото горизонта черной дыры, ученые объединили несколько телескопов).

Аппарат сфотографировал Sagittarius A* − это черная дыра в центре нашей галактики, масса которой в 4 миллиона раз превышает Солнце.

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Теги: Новости Техно Техно Космос
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