За вами следят: Киев среди 50 городов мира с наибольшим количеством камер наблюдения

Украинская столица попала в рейтинг 50 городов мира по количеству камер видеонаблюдения на население. В этом рейтинге Киев занимает 49 место.

Этот рейтинг сформировали аналитики британской компании Сomparitech, которая специализируется на приватности пользователей в цифровую эпоху.

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Всего в Киеве насчитали 6200 камер видеонаблюдения. То есть это более 2 камер на тысячу населения.

При этом лидером в рейтинге стал Китай – в список попали сразу 11 городов Поднебесной, 5 из которых – на первых строках (около сотни камер на тысячу населения).



В Киеве насчитали 6200 камер видеонаблюдения

О чем это говорит? Интересно, что наличие большого количества камер не является залогом безопасности в городе. Ведь в Киеве преступность оценивают в 47 баллов по 100-балльной шкале, а показатель безопасности определили на 52 балла. Такие же результаты у Лондона и Шеньжень, но концентрация камер видеонаблюдения в десятки раз больше, чем в украинской столице.



Киев в рейтинге на 49 месте

"Рост систем видеонаблюдения может сделать наше общество более безопасным и эффективным, или растоптать наши права на приватность и свободу передвижений. Это зависит от того, кого вы об этом спросите. Не важно, какую точку зрения вы разделяете, факт остается фактом – видеонаблюдение увеличивается по всему миру", – говорят составители исследования.

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