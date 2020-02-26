Задержали киберполицейского, который требовал взятку в биткойнах

Служба безопасности задержала работника киберполиции Украины. Его задержали на взяточничестве. Интересно, что он требовал "вознаграждение" в электронной валюте – биткойнах.

Операцию по задержанию СБУ провели 25 февраля в Житомире.

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Детали дела

Как рассказали в Службе безопасности, киберполицейский требовал взятку у местного жителя в размере 5000 долларов (125 тысяч гривен). За это вознаграждение милиционер пообещал не привлекать нарушителя к ответственности за распространение порно.

За эти деньги киберполицейский обещал обеспечить соответствующее заключение экспертизы.

Чтобы этот взятку было сложнее отследить, полицейский требовал выплатить ее в биткойнах. Однако, впоследствии все же согласился на взятку в гривнах.



За взятку полицейский обещал исправить заключение экспертизы​

Его задержали после того, как он получил первую выплату в 24 тысячи гривен.

Следственные действия продолжаются.

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