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Задержали киберполицейского, который требовал взятку в биткойнах

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В Житомире задержали киберполицейского / ssu.gov.ua

Служба безопасности задержала работника киберполиции Украины. Его задержали на взяточничестве. Интересно, что он требовал "вознаграждение" в электронной валюте – биткойнах.

Операцию по задержанию СБУ провели 25 февраля в Житомире.

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Детали дела

Как рассказали в Службе безопасности, киберполицейский требовал взятку у местного жителя в размере 5000 долларов (125 тысяч гривен). За это вознаграждение милиционер пообещал не привлекать нарушителя к ответственности за распространение порно.

За эти деньги киберполицейский обещал обеспечить соответствующее заключение экспертизы.

Чтобы этот взятку было сложнее отследить, полицейский требовал выплатить ее в биткойнах. Однако, впоследствии все же согласился на взятку в гривнах.

СБУ затримала кіберполіцейського
За взятку полицейский обещал исправить заключение экспертизы​

Его задержали после того, как он получил первую выплату в 24 тысячи гривен.

Следственные действия продолжаются.

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Теги: Новости Техно Техно Взятка Полиция СБУ Кибербезопасность Интернет
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