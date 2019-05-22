Задержали мужчину с оружием из игры Assassin's Creed: детали инцидента

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Задержали мужчину с оружием из игры Assassin's Creed
Задержали мужчину с оружием из игры Assassin's Creed / Фото из свободных источников

В Париже у одного из жителей города изъяли скрытые клинки, которые подозрительно напоминают те, что носили персонажи Assassin's Creed. Мужчину задержали и при обыске обнаружили еще ряд запрещенных предметов.

Что известно об инциденте? Как сообщает Gamerant, на прошлой неделе полиция Франции задержала подозрительного молодого человека, который был одет в черную маску и солнцезащитные очки, а за спиной нес военный рюкзак. Едва завидев полицейских, гражданин немедленно побежал, но правоохранители оказались проворнее.

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Что известно о правонарушителе? Обыскивая молодого человека, которым оказался 27-летний Томас Г., сотрудники правоохранительных органов нашли при нем странное холодное оружие, закрепленное на предплечьях. Перед изъятием гражданин предупредил полицейских, сделал клинки сам и они "нестабильные".

Кроме этого, в его рюкзаке нашли кусачки, саперную лопатку и полицейскую нашивку.

Предмети, які вилучили у жителя Парижа
Предметы, которые изъяли у жителя Парижа

На допросе Томас заявил, что является фанатом косплея и не нарушает закон. Хотя местные новостные источники не упоминали серию Assassin's Creed, вполне очевидно, чем вдохновлялся Томас при создании своего необычного оружия.

Что известно о протестах "желтых желетов"? Заметим, с ноября 2018 года во Франции набирает обороты движение "желтых желетов" – так называют акции протеста граждан страны, выступающих против повышения цен на топливо и против действующего президента. Периодически мирные мероприятия перерастают в акции вандализма или даже массовые беспорядки, поэтому в стране мобилизованы полицейские силы, а у горожан нередко изымают все, что похоже на оружие.

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Теги: Новости Франции Оружие Ubisoft Новости Техно Техно Игры Полиция
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