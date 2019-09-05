Зафиксировали столкновение черной дыры со звездой

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Зафиксировали столкновение черной дыры со звездой
Зафиксировали столкновение черной дыры со звездой

Детекторы гравитационных волн в США и Европе (LIGO и Virgo) зафиксировали взрыв гравитационного излучения. Эти гравитационные волны уже получили название S190814bv. Это стало свидетельством разрушения нейтронной звезды черной дырой.

Как передает сайт NASA, согласно подсчетам астрономов, столкновение произошло на расстоянии 900 миллионов световых лет от Земли.

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Ученые провели моделирование и выяснили, что масса одного объекта, который участвует в событии S190814sv, более чем в 5 раз превышает массу Солнца. Поэтому есть большая вероятность, что это была черная дыра. Масса второго объекта меньше трех масс Солнца, он может быть нейтронной звездой.

Интересно, что раньше такого всплеска гравитационного излучения не было зарегистрировано.

Сейчас исследования события S190814sv продолжаться. Будущие открытия подобных систем помогут понять природу таких явлений.

Столкновение черной дыры со звездой

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Теги: Техно Новости Техно Космос NASA
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