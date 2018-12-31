Загадочный смартфон Xiaomi "засветился" в сети

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Xiaomi Redmi
Xiaomi Redmi

В базе данных TENAA появилась информация о пока не представленном официально смартфоне Xiaomi с кодовым названием M1901F7C. Изображения, которые опубликовали на сайте регулятора, свидетельствуют о том, что новинка выйдет под брендом Redmi.

Об этом сообщает Gizchina.

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Полностью технические характеристики смартфона пока не раскрываются. Известно, что он оборудован 6,3-дюймовым дисплеем. В верхней части экрана есть вырез для фронтальной камеры.

Xiaomi Redmi
Xiaomi зарегистрировала новый смартфон под брендом Redmi

В тыльной части корпуса располагается двойная камера, оптические модули которой установлены по вертикали в верхнем левом углу. Кроме того, сзади размещен сканер отпечатков пальцев.

Xiaomi Redmi
Новый смартфон Xiaomi Redmi получит двойную основную камеру

Ходят слухи, что смартфон может быть оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 675. Этот чип содержит 8 вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 612, движок Qualcomm AI Engine и модем Snapdragon X12 LTE.

Вероятно, новинку представят уже в ближайшее время, однако точная дата пока не сообщается.

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Теги: Xiaomi Китай Техно Смартфоны
Источник: Техно
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