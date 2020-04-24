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Instagram запустил в Украине новую функцию для заказа еды онлайн

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Новая функция Instagram в Украине / unsplash.com

Популярная соцсеть Instagram запустила в Украине новую функцию для заказа еды онлайн. Чтобы добавить опцию "заказ еды" в профиль, нужно обновить приложение до самой свежей версии.

Как передает издание Liga.Tech, эта функция в первую очередь интересна представителям бизнеса.

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Таким образом предприниматели смогут сообщать своим подписчикам о предложениях с помощью стикеров в Stories. Кстати, эти специальные стикеры можно найти среди других доступных или же создать новые.


Новая функция в Instagram / tech.liga.net

Когда функция заработает

Эта услуга уже доступна – нужно обновить приложение до самой свежей версии. После этого пользователь увидит сообщение с подробной пошаговой инструкцией.

Чтобы заказать еду, которую вы видите в ленте в Instagram, пользователи могут просто нажать на стикер или перейти на профиль компании.

Кстати, в марте украинская аудитория Instagram увеличилась на полмиллиона пользователей и достигла 11,5 миллионов человек.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Бизнес Приложения Новости Техно Instagram Техно Интернет
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