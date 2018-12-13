Закрыть все: в Google Chrome на Android наконец-то появится чрезвычайно полезная функция

Компания Google решила изрядно упростить жизнь пользователям ее фирменного браузера Chrome для платформы Android. Так, нововведением станет универсальная клавиша, позволяющая сразу закрыть все открытые вкладки, независимо от задач, которые они выполняют.

Как пишет ресурс AndroidInsiderі, информация о соответствующей функции была обнаружена в программном коде бета-сборки Google Chrome для участников программы раннего доступа.

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Заметим, что в Chrome на Android уже есть похожая функция, которая позволяет закрыть все вкладки одновременно, правда не все пользователи о ней знают, поскольку найти ее не так уж и просто. В частности, чтобы воспользоваться этой клавишей, необходимо перейти в режим предварительного просмотра открытых вкладок, затем нажать на клавишу вызова контекстного меню и только после этого появится возможность закрыть все страницы.

В Google Chrome уже сейчас можно закрыть все вкладки сразу, однако об этой функции знают даже не все продвинутые пользователи

Однако теперь, согласно данных в коде вышеуказанной бета-версии, клавиша закрытия всех открытых вкладок будет появляться в более видном месте, а именно в левом нижнем углу после активации режима предварительного просмотра.

Таким образом, желаемое действие удастся выполнить за вдвое меньшее количество шагов, чем раньше. В то же время это в значительной степени облегчит процесс использования браузера и взаимодействия с запущенными ранее веб-страницами.

Когда именно Google выпустит такое долгожданное обновление Chrome для Android, пока неизвестно. В основном тестирование обновлений занимает у разработчиков компании от месяца до двух, но, учитывая малозначительность нововведения, что не делает влияния на общую функциональность браузера, справедливо можно ожидать, что релиз апдейта состоится уже до конца текущего года.

К слову, недавно Google начал работу над проектом, который получил название "Порталы". Его идея заключается в том, чтобы пользователи могли беспрепятственно перемещаться с одной страницы сайта на другую при помощи жесте. Это, по мнению представителей компании, должно сократить время ожидания загрузки.

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