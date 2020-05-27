Запуск Falcon 9 и Crew Dragon отменили из-за плохой погоды

Запланированный на сегодня запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был стартовать в 23:33 по киевскому времени – отменили. Первую в истории пилотируемую миссию коммерческого космического корабля компании SpaceX с двумя американскими астронавтами перенесли на 30 мая.

Это стало известно на завершающем этапе подготовки к старту. NASA и SpaceX перенесли пуск на резервную дату 30 мая. Он состоится в 22:22 по киевскому времени, там погодные условия должны быть немного лучше.

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Почему отменили запуск

На траектории полета (возле берегов Южной Каролины) формируется большой тропический шторм, поэтому вероятность неблагоприятных условий составляет 70%. Это может стать серьезной проблемой в случае если произойдет аварийное прерывание полета и кораблю предстоит совершить посадку в этой зоне.



Ухудшение погоды на месте старта и в нескольких точках на траектории полета

Руководители полета отслеживали погодные условиями в более чем 50 точках вдоль траектории полета ракеты, которая направлена ​​на северо-восток от Космического центра Кеннеди вдоль восточного побережья Соединенных Штатов и Канады. Затем коридор проходит через Северный Атлантический океан в направлении Ирландии.

Разве нельзя было лететь так

Прежде всего, перенос запусков дело привычное. Перед стартом миссии, нужно исключить все возможные риски, ведь на кону жизни людей. Погода при этом один из важнейших факторов, особенно когда миссия пилотируемая. Именно поэтому благоприятная погода нужна не только в самом космодроме, но и в заранее установленных зонах вдоль траектории полета Falcon 9. Это места, куда Crew Dragon приводнится в случае возникновения аварийной ситуации на одном из этапов полета до выхода на орбиту.

Космический корабль Crew Dragon оборудован восемью двигателями SuperDraco, которые при необходимости способны вытолкнуть капсулу с вершины ракеты-носителя Falcon 9 в случае возникновения проблем при подъеме на орбиту. В такой ситуации экипаж корабля должен спуститься на парашютах в капсуле и приводниться в запланированной зоне, куда отправится команда спасения. Если погода будет неблагоприятная, астронавты могут существенно отклониться от курса, что может поставить под угрозу их жизни, особенно в ситуации со штормом.