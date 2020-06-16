В NASA сообщили, что космический телескоп "Джеймс Уэбб" не смогут запустить в марте 2021 года, как это планировалось ранее. Отмечается, что работа с устройством шла по плану до момента начала пандемии коронавируса.

Такое заявление прозвучало на совместном заседании Совета космических исследований 2020 года и Совета по аэронавтике и космической инженерии. Его участники отметили, что NASA перешла на удаленную работу для борьбы с распространением вируса, и это значительно замедлило разработку многих миссий.

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Когда состоится запуск телескопа

Сейчас в агентстве не обсуждали новую планируемую дату запуска. Вероятно, решение будет принято в следующем месяце. При этом заместитель администратора Дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен выразил надежду, что запуск все же состоится в 2021 году.

Отмена планируемого запуска не стала сюрпризом. В отчете Счетной палаты США в январе этого года говорилось о том, что шансы запустить "Джеймс Уэбб" в марте 2021 года составляют всего 12%. Такие оценки высказывались еще до пандемии. В целом, с 2007 года планируемую дату запуска откладывали уже несколько раз, а цена проекта уже составляет 9,8 миллиардов долларов. Причем, проблемы начались именно при подготовке уже готовой обсерватории к тестированию.

Для чего будут запускать телескоп "Джеймс Уэбб"

Новая обсерватория призвана стать преемницей космического телескопа Хаббла. Ракету Ariane 5 с телескопом запустят из Французской Гвианы, и она направится к точке L2 в системе Солнце – Земля (точка Лагранжа) на расстоянии около 1,5 миллиона км от Земли.

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Что будет делать телескоп в космосе

Работа "Джеймса Уэбба" построена на поиске следов инфракрасного света, по сути – тепловой энергии. Чтобы выявить чрезвычайно слабые тепловые сигналы астрономических объектов на дальних расстояниях, сам телескоп должен иметь устойчиво низкую температуру.

Видео демонстрирует тестовое развертывание разборной башни телескопа: