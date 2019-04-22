Запуск гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold отложили: причины

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Запуск гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold отложили
Запуск гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold отложили / Pocket-lint

Компания Samsung отложила проведение медиа-мероприятий, посвященных выходу на рынок гибкого смартфона Galaxy Fold. Отметим, ряд пресс-конференций был запланирован на эту неделю в Гонконге и Шанхае.

Причины. Напомним, несколько дней назад эксперты сообщили о дефектах в образцах, полученных от Samsung для публикации обзора. Это вызвало появление в Twitter хэштега #foldgate.

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Как сообщает The Verge, представитель компании не уточнил причины переноса и не назвал новые даты проведения мероприятия. Он подтвердил, что фирма тщательно расследует сообщения о дефектах и отказался дать комментарий по поводу того, будут ли какие-либо изменения в сроках выхода складного смартфона в США.

Предыдущие даты старта продаж. Ранее было объявлено, что Galaxy Fold поступит в продажу в США 26 апреля, в Южной Корее и Европе – в мае.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Китай Samsung
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