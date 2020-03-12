Запуск миссии "ЭкзоМарс" перенесли на 2022 год из-за коронавируса

Российско-европейская миссия "ЭкзоМарс" должна была стартовать летом 2020 года, однако ее перенесли на 2022 год. Заключительный этап подготовки оказался сорван "из-за эпидемиологической ситуации в Европе".

Об этом сообщает официальный сайт "Роскосмоса". В агентстве уточнили, что теперь миссию планируют запустить в августе или сентябре 2022 года (по данным Европейского космического агентства, ESA, между августом и октябрем).

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Что касается новых сроков старта миссии, то они указаны с учетом баллистических условий, которые позволяют осуществить запуск с Земли на Марс каждые два года в рамках двух "окон" продолжительностью 10 дней каждое. Итак, на Марс ровер и наземная платформа миссии сядут в апреле-июле 2023 года.

Такое решение Роскосмос и ESA приняли после того, как их совместная проектная группа оценила работы по подготовке проекта к запуску. Для того, чтобы подтвердить, что все компоненты аппарата пригодны к запуску, требуется дополнительное время, решили специалисты.

ESA and @roscosmos are postponing the launch of the second #ExoMars mission in order to complete all tests necessary for mission success. The new schedule foresees a launch between August and October 2022 https://t.co/so9CrcAc8a pic.twitter.com/o1y5OPRoJ6 — ESA (@esa) March 12, 2020

Во время переговоров генеральные директора российского и европейского ведомств согласились, что нужны дополнительные испытания аппарата "с доработанным оборудованием и с окончательной версией программного обеспечения".

Роскосмос уточнил, что заключительный этап подготовки миссии был нарушен из-за эпидемиологической ситуации в Европе. Очевидно, коронавирус стал очередным удобным случаем еще раз перенести сроки запуска миссии.

Что известно о миссии "ЭкзоМарс"?

Это совместная программа Европейского космического агентства и российского "Роскосмоса" по исследованию Марса. Первый этап проекта был запущен в 2016 году, в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli.



Второй этап изначально планировали запустить в 2018 году, позже запуск перенесли на 2020 год. Запустить аппарат планируют с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур.

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