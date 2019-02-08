Запуск пассажирской капсулы Crew Dragon перенесли: в чем дело

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Запуск Crew Dragon перенесли
Запуск Crew Dragon перенесли / Фото из открытых источников

SpaceX в третий раз перенесла тестовый запуск пассажирской капсулы Crew Dragon, которая должна доставить людей к Международной космической капсуле.

Первый запуск этого космического корабля должен был состояться в начале января. Далее старт перенесли на начало февраля. А теперь стало известно, что миссию SpaceX снова перенесли.

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Как пишет официальный сайт NASA, теперь ее запланировали на 2 марта 2019 года. Как известно, это важная программа для США, которая уже много лет не имеет возможностей для запуска людей в космос. Кроме SpaceX, в этой миссии может помочь также компания Boeing. Она проведет тест своей пассажирской капсулы в апреле 2019 года.

В июле должна состояться миссия SpaceX Demo-2 с людьми на борту. Такой же тест Boeing запланирован на август.

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Теги: Техно SpaceX Космос
Источник: 24 Канал
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