Запуск пассажирской капсулы Crew Dragon перенесли: в чем дело

SpaceX в третий раз перенесла тестовый запуск пассажирской капсулы Crew Dragon, которая должна доставить людей к Международной космической капсуле.

Первый запуск этого космического корабля должен был состояться в начале января. Далее старт перенесли на начало февраля. А теперь стало известно, что миссию SpaceX снова перенесли.

Читайте также: На Кубе упал метеорит: появились подробности от NASA

Как пишет официальный сайт NASA, теперь ее запланировали на 2 марта 2019 года. Как известно, это важная программа для США, которая уже много лет не имеет возможностей для запуска людей в космос. Кроме SpaceX, в этой миссии может помочь также компания Boeing. Она проведет тест своей пассажирской капсулы в апреле 2019 года.

В июле должна состояться миссия SpaceX Demo-2 с людьми на борту. Такой же тест Boeing запланирован на август.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно