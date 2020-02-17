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SpaceX снова запускает 60 спутников на орбиту: онлайн-трансляция

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Запуск ракеты SpaceX / spacex.com

Компания SpaceX уже в третий раз с начала 2020 года запускает на орбиту ракету Falcon 9. В этот раз компания должна вывести на орбиту еще 60 спутников. Таким образом Илон Маск продолжает воплощать свой грандиозный план Starlink.

Запуск происходит 17 февраля в 17:05 (по киевскому времени).

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SpaceX запускает многоразовую ракету-носитель Falcon 9. Старт с 15,5 тоннами груза происходит с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Трансляция запуска ракеты Falcon 9

Что известно о проекте Starlink

Это идея создания системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. После шести запусков Starlink планирует предлагать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х – по всему миру.

Интересно, что компания Илона Маска не единственная, кто хочет создать интернет-сеть на орбите: этим занимаются еще несколько частных компаний, в частности OneWeb, которая недавно вывела первую партию своих спутников.

Правда, такая идея не очень нравится ученым. Они встревожены, что появление сотен новых объектов вокруг Земли будет мешать им проводить наблюдения.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно SpaceX Техно Космос
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