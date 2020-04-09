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Запуск "Союз МС-16": на МКС отправляются трое членов экипажа: онлайн-трансляция

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Полет нового экипажа на МКС / ferra.ru

На Международную космическую станцию отправляется 63 долгосрочная экспедиция. 9 апреля происходит запуск пилотируемого корабля "Союз МС-16" с экипажем в составе американца Криса Кэссиди и россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.

Экспедиция МКС-63 продлится 196 суток. Запуск происходит с космодрома Байконур в Казахстане. Если все пройдет планово, экипаж доберется до пункта назначения за четыре витка, то есть через 6 часов.

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Запуск "Союз МС-16" на МКС: онлайн-трансляция

Чтобы исключить проникновение коронавирусной инфекции на станцию, экипаж перед полетом пробыл 1,5 месяца на жестком карантине.


Трое астронавтов отбыли жесткий карантин / newsbreak.com

Кстати, уже в мае или июне состоится дебютный пилотируемый полет на МКС частного американского корабля Crew Dragon. По планам, на борту будут два астронавта – Даглас Херли и Боб Бенкен. Они проведут на станции две недели.

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Теги: Новости Техно Техно МКС Космос
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