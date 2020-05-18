Запустили сайт, который генерирует имя как у сына Маска: можно создать свое

Известный американский бизнесмен Илон Маск наделал шума в сети, озвучив полное имя своего 6 сына. Мальчика решили назвать X Æ A-12 (произносить "Экс Эш Эй-Твелв"). После этого разработчик запустил сайт, который из любого имени может сгенерировать как у Маска-младшего.

Сервис запустил разработчик Ричард Райс. Он создал ресурс Elon Musk name generator, который может любое слово превратить в похожую аббревиатуру, вроде X Æ A-12.

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Если бы мне имя подбирал Илон Маск, то меня бы звали IRY-N4 (я вводила Iryna). При нажатии на кнопку, можно узнать расшифровку нового имени. К примеру:

I – это натуральное число;

R – переменная сопротивления;

Y – N4.

Самого Маска система называет ELΦ-N.

Если бы меня называл Илон Маск / Скриншот

Что известно о сыне Илона Маска

5 мая у Илона Маска и его девушки, певицы Граймс родился сын. Для Маска – это уже шестой сын (другие 5 детей от предыдущего брака). Бизнесмен заявил, что назвал сына X Æ A-12. Его расшифровывают так:

X – неизвестная переменная,

Æ – с эльфийского "любовь" также может быть "искусственный интеллект",

A-12 – предшественник любимого самолета пары SR-17, также это называют "Архангелом".

Правда, в паспорте малыш получит другое имя, ведь законодательство Калифорнии не позволяет подобные имена.

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