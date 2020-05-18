24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Запустили сайт, который генерирует имя как у сына Маска: можно создать свое

- Читати новину українською
Можна перевірити, як би тебе назвав
Можно проверить, как бы тебя назвал Маск / mercurynews.com

Известный американский бизнесмен Илон Маск наделал шума в сети, озвучив полное имя своего 6 сына. Мальчика решили назвать X Æ A-12 (произносить "Экс Эш Эй-Твелв"). После этого разработчик запустил сайт, который из любого имени может сгенерировать как у Маска-младшего.

Сервис запустил разработчик Ричард Райс. Он создал ресурс Elon Musk name generator, который может любое слово превратить в похожую аббревиатуру, вроде X Æ A-12.

Интересно Готов даже к аресту: Маск открывает завод Tesla несмотря на запрет

Если бы мне имя подбирал Илон Маск, то меня бы звали IRY-N4 (я вводила Iryna). При нажатии на кнопку, можно узнать расшифровку нового имени. К примеру:

  • I – это натуральное число;
  • R – переменная сопротивления;
  • Y – N4.

Самого Маска система называет ELΦ-N.

Якби мене називав Ілон Маск

Если бы меня называл Илон Маск / Скриншот

Что известно о сыне Илона Маска

5 мая у Илона Маска и его девушки, певицы Граймс родился сын. Для Маска – это уже шестой сын (другие 5 детей от предыдущего брака). Бизнесмен заявил, что назвал сына X Æ A-12. Его расшифровывают так:

  • X – неизвестная переменная,
  • Æ – с эльфийского "любовь" также может быть "искусственный интеллект",
  • A-12 – предшественник любимого самолета пары SR-17, также это называют "Архангелом".

Правда, в паспорте малыш получит другое имя, ведь законодательство Калифорнии не позволяет подобные имена.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно 

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Илон Маск Новости Техно Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Vivo V17: стильный смартфон, который гарантирует до двух дней полноценной работы
15 мая , 21:00 Vivo V17: стильный смартфон, который гарантирует до двух дней полноценной работы
Ірина Полицька
Zoom – как работает и где скачать приложение для видеоконференций
13 мая , 18:07 Zoom – как работает и где скачать приложение для видеоконференций
Михайло Года
Произошла утечка данных – у тебя проблемы: интервью о защите приватности в цифровом мире
13 мая , 16:50 Произошла утечка данных – у тебя проблемы: интервью о защите приватности в цифровом мире
Євгенія Мазур