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Запустили сайт для помощи врачам и медучреждениям в борьбе с коронавирусом

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Общественная организация "Пациенты Украины" запустила ресурс, который должен помочь врачам и медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Также организация запустила сбор средств.

На сайте можно выбрать две опции: помочь медучреждению или "моей больнице нужна помощь".

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Через сайт пользователи могут приобрести необходимые средства защиты, или пожертвовать средства для этого.

На что собирают средства

На сайте также указаны несколько основных требований, на которые планируют потратить пожертвованные деньги.

  • Средства индивидуальной защиты для врачей. Как пояснили в организации, специальные костюмы, маски, очки и перчатки медики должны менять каждые несколько часов. Поэтому медучреждения испытывают недостаток этих средств.
     
  • Аппараты искусственной вентиляции легких. Это очень дорогое оборудование, которое сложно приобрести за средства государственных заведений.
     
  • Портативные рентгены. Также дорогое оборудование, которое необходимо для диагностики коронавируса.
     
  • Тест-системы ПЦР. Это основной тест, который проводят человеку с симптомами коронавируса. Его также делают после того, как человек выздоровеет.


Сайт для помощи медикам в борьбе с коронавирусом / Скриншот из сайта

Коронавирус в Украине

  • По последним данным за 25 марта, в Украине лабораторно подтвердили 113 случаев заражения коронавирусом.
     
  • Утром 25 марта подтвердили 4 смерть в результате инфицирования вирусом. Это 68-летний мужчина из Тернопольщины. Также это первый мужчина в Украине, кто умер в результате Covid-2019.
     
  • Жертвами коронавируса стали женщины в Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
     
  • Еще трое украинок ранее умерли от коронавируса в Италии.
     
  • Правительство продлило карантин в Украине еще на 30 дней – до 24 апреля.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости Техно Техно Интернет
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