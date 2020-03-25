Запустили сайт для помощи врачам и медучреждениям в борьбе с коронавирусом

Общественная организация "Пациенты Украины" запустила ресурс, который должен помочь врачам и медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Также организация запустила сбор средств.

На сайте можно выбрать две опции: помочь медучреждению или "моей больнице нужна помощь".

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Через сайт пользователи могут приобрести необходимые средства защиты, или пожертвовать средства для этого.

На что собирают средства

На сайте также указаны несколько основных требований, на которые планируют потратить пожертвованные деньги.

Средства индивидуальной защиты для врачей. Как пояснили в организации, специальные костюмы, маски, очки и перчатки медики должны менять каждые несколько часов. Поэтому медучреждения испытывают недостаток этих средств.



Как пояснили в организации, специальные костюмы, маски, очки и перчатки медики должны менять каждые несколько часов. Поэтому медучреждения испытывают недостаток этих средств. Аппараты искусственной вентиляции легких. Это очень дорогое оборудование, которое сложно приобрести за средства государственных заведений.



Это очень дорогое оборудование, которое сложно приобрести за средства государственных заведений. Портативные рентгены. Также дорогое оборудование, которое необходимо для диагностики коронавируса.



Также дорогое оборудование, которое необходимо для диагностики коронавируса. Тест-системы ПЦР. Это основной тест, который проводят человеку с симптомами коронавируса. Его также делают после того, как человек выздоровеет.



Сайт для помощи медикам в борьбе с коронавирусом / Скриншот из сайта

По последним данным за 25 марта, в Украине лабораторно подтвердили 113 случаев заражения коронавирусом.



Утром 25 марта подтвердили 4 смерть в результате инфицирования вирусом. Это 68-летний мужчина из Тернопольщины. Также это первый мужчина в Украине, кто умер в результате Covid-2019.



Жертвами коронавируса стали женщины в Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.



Еще трое украинок ранее умерли от коронавируса в Италии.



Правительство продлило карантин в Украине еще на 30 дней – до 24 апреля.

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