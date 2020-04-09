Заработала онлайн–карта, которая демонстрирует возможности украинских больниц в борьбе с COVID
Благодаря совместной работе компании YouControl и представителей госструктур и общественных организаций запущена уникальная интерактивная карта. Она приводит данные об обеспечении всех опорных больниц Украины. Именно эти больницы Минздрав выбрал для лечения COVID-19.
Интерактивную карту презентовали в четверг, 9 апреля. Об этом говорится в фейсбуке Украинского кризисного медиа-центра.
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Особенности проекта
В ходе работы над картой были использованы отчеты всех больниц по обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием, работниками, а также по количеству коек.
Онлайн-карта самостоятельно анализирует данные и определяет показатели, на сколько дней хватит ресурсов больницы. Этот показатель рассчитывается на основе алгоритмов Минздрава.
Интерактивная карта обеспечение украинских опорных больниц / Скриншот
Что именно показывает карта
Сейчас с помощью интерактивной карты можно узнать следующую информацию:
- остатки, потребности и прогноз обеспечения больниц в оборудовании (средства индивидуальной защиты, тесты, ИВЛ);
- количество врачей (их квалификация, сколько работает с Covid-19);
- количество мест (занятых и свободных среди боксовых, инфекционных, реанимационных и др);
- заболеваемость (количество лиц с подозрением, госпитализированных, подтвержденных и смертельных случаев).
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