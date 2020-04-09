24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Заработала онлайн–карта, которая демонстрирует возможности украинских больниц в борьбе с COVID

- Читати новину українською
Иллюстративное фото / Unsplash

Благодаря совместной работе компании YouControl и представителей госструктур и общественных организаций запущена уникальная интерактивная карта. Она приводит данные об обеспечении всех опорных больниц Украины. Именно эти больницы Минздрав выбрал для лечения COVID-19.

Интерактивную карту презентовали в четверг, 9 апреля. Об этом говорится в фейсбуке Украинского кризисного медиа-центра.

Важно: Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию

Особенности проекта

В ходе работы над картой были использованы отчеты всех больниц по обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием, работниками, а также по количеству коек.

Онлайн-карта самостоятельно анализирует данные и определяет показатели, на сколько дней хватит ресурсов больницы. Этот показатель рассчитывается на основе алгоритмов Минздрава.


Интерактивная карта обеспечение украинских опорных больниц / Скриншот

Что именно показывает карта

Сейчас с помощью интерактивной карты можно узнать следующую информацию:

  • остатки, потребности и прогноз обеспечения больниц в оборудовании (средства индивидуальной защиты, тесты, ИВЛ);
  • количество врачей (их квалификация, сколько работает с Covid-19);
  • количество мест (занятых и свободных среди боксовых, инфекционных, реанимационных и др);
  • заболеваемость (количество лиц с подозрением, госпитализированных, подтвержденных и смертельных случаев).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Техно Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
8 апреля 13:05 Розовая Луна 2020: яркие фото и видео этого необычного явления
Ірина Полицька
6 апреля 14:02 10 лет Xiaomi: история успеха основателя компании Лэй Цзюня
Анастасія Можаровська
5 апреля 22:06 Аксессуары, которые помогут следить за здоровьем во время пандемии COVID-19
Ірина Полицька
5 апреля 18:24 5 полезных функций Viber, о которых вы могли не знать
Ірина Полицька
4 апреля 22:00 Коронавирус развязал руки киберпреступникам: эксперт рассказал, как защититься
Ірина Полицька

Новости
Больше новостей