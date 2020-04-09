Заработала онлайн–карта, которая демонстрирует возможности украинских больниц в борьбе с COVID

Благодаря совместной работе компании YouControl и представителей госструктур и общественных организаций запущена уникальная интерактивная карта. Она приводит данные об обеспечении всех опорных больниц Украины. Именно эти больницы Минздрав выбрал для лечения COVID-19.

Интерактивную карту презентовали в четверг, 9 апреля. Об этом говорится в фейсбуке Украинского кризисного медиа-центра.

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Особенности проекта

В ходе работы над картой были использованы отчеты всех больниц по обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием, работниками, а также по количеству коек.

Онлайн-карта самостоятельно анализирует данные и определяет показатели, на сколько дней хватит ресурсов больницы. Этот показатель рассчитывается на основе алгоритмов Минздрава.



Интерактивная карта обеспечение украинских опорных больниц / Скриншот

Что именно показывает карта

Сейчас с помощью интерактивной карты можно узнать следующую информацию:

остатки, потребности и прогноз обеспечения больниц в оборудовании (средства индивидуальной защиты, тесты, ИВЛ);

количество врачей (их квалификация, сколько работает с Covid-19);

количество мест (занятых и свободных среди боксовых, инфекционных, реанимационных и др);

заболеваемость (количество лиц с подозрением, госпитализированных, подтвержденных и смертельных случаев).

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