Зараженный коронавирусом российский чиновник участвовал в запуске экипажа на МКС

Теоретически коронавирус мог проникнуть на Международную космическую станцию. В запуске корабля "Союз МС-16" 9 апреля участвовал заместитель генерального директора и главного конструктора РКК "Энергия" Евгений Микрин, у которого обнаружили коронавирус.

Как передает space.com, тест Микрину провели после старта корабля, и он дал положительный результат на коронавирус.

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"Микрин прошел два теста на коронавирус, и оба теста положительные. Он был включен в список 30 человек, официально объявленных инфицированными в Роскосмосе", – заявил источник издания.

Микрин присутствовал при запуске экипажа на космическую станцию с космодрома Байконур в Казахстане. Его видели относительно близко к главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, а также астронавту NASA Крису Кэссиди и космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру.

Запуск корабля "Союз МС-16": видео

Может ли коронавирус быть на МКС

В теории это возможно. Хотя в Роскосмосе уверяют: нет шансов, что коронавирус распространился на космическую станцию или среди других сотрудников Роскосмоса.

"Потенциальное заражение на МКС совершенно невозможно, поскольку количество персонала, задействованного в операциях, сведено к минимуму, а остальные придерживаются очень строгих правил и мер предосторожности, чтобы избежать любой возможной угрозе для экипажа", – сказал представитель Роскосмоса по связям с общественностью Олег Болашев.

В NASA добавили, что приняли соответствующие меры предосторожности, чтобы гарантировать, что все сотрудники обоих ведомств максимально защищены от заражения. Поэтому присылать тесты на коронавирус на стацию не планируют.

Как известно, чтобы исключить проникновение коронавирусной инфекции на станцию, экипаж перед полетом пробыл 1,5 месяца на жестком карантине.

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