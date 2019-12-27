Зарядку электромобилей поручат автономным роботам

Одно из преимуществ электромобилей – возможности по построению инфраструктуры зарядных станций. Их можно устанавливать по одной чуть ли не в любом месте города. К тому же они занимают минимум места.

Несколько лет назад на выставке Future Mobility Day концерн Volkswagen показал концепт мобильного робота, который помогает заряжать электромобили, подвозя к ним аккумуляторы. Новая модель обслуживает сразу несколько машин, рассказывает New Atlas.

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Как будут работать работы заправщики

По сигналу водителя, который открыл приложение в смартфоне или самого автомобиля, который подключен через систему коммуникации между транспортным средством и инфраструктурой (V2X), автономный робот доезжает до электромобиля вместе с батареей. Аппарат поддерживает быструю зарядку до 50 кВт, его емкость около 25 кВт * ч.

Отделение робота от устройства хранения энергии позволяет ему подключаться и к другим машинам, не дожидаясь, пока завершится зарядка первой. Хотя такая конструкция требует наличия нескольких аккумуляторов в отсеке, она все равно оказывается более экономичной, поскольку все оборудование для автономной навигации – камеры, лазерные сканеры, ультразвуковые сенсоры – нужно только роботу.



Роботы заправщики

Компания предполагает, что подобные роботизированные системы могут обеспечить необходимой инфраструктурой парковочные площадки там, где экономически невыгодно или невозможно установить стационарные точки зарядки.

Мы доставляем оборудование для зарядки к машине, а не наоборот. С ее помощью мы электрифицируем почти каждую парковку без создания сложной уникальной инфраструктуры. Это прототип будущего, который может стать реальностью очень скоро, если условия окажутся подходящими,

– заявил Марк Меллер, глава подразделения Volkswagen Group Components.

Отказ от автомобилей с ДВС предполагает не только массовое производство электрокаров, но и создание инфраструктуры для них – в первую очередь сети зарядных станций. Пока с этим проблемы, но Volkswagen планирует изменить ситуацию. Компания объявила, что до 2025 года построит в Европе 36 тысяч пунктов зарядки электромобилей.

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