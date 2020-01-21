Зарплата тестировщика в Украине: сколько заработали QA Engineers в декабре 2019

Зарплата тестировщиков в Украине за полгода выросла в среднем на 100 долларов. Больше всего зарабатывают QA TechLead в Киеве – 3600 долларов. А самый низкий доход в Junior QA в Харькове – 500 долларов.

Об этом свидетельствуют данные профильного сервиса dou.ua. Портал проводил опрос со 2 декабря по 5 января. В нем приняли участие 10 187 респондентов, из них 1720 – тестировщики.

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Как свидетельствуют результаты исследования, в целом зарплаты тестировщиков демонстрируют положительную динамику. В частности, впервые за полтора года произошел рост средней зарплаты Junior QA – она увеличилась на 100 долларов и в декабре составляла 600 долларов. Исключением стал лишь Харьков, там зарплата Junior уменьшилась на 60 долларов.



Сколько зарабатывают QA Engineers в соответствии с опытом работы

Средняя зарплата QA Engineers тоже увеличилась на 100 долларов – до 1500 долларов. А за последние три года она выросла на 350 долларов.

А вот средний заработок Senior QA за последнее полугодие практически не изменился. В декабре Senior-тестеры получили 2565 долларов. Зарплата TechLead за полгода увеличилась на 300 долларов – до 3300 долларов.

Зарплата QA по городам

Если смотреть на среднюю зарплату тестировщиков в отдельных городах, то наибольший доход у киевских работников – 1800 долларов. На втором месте Ужгород – 1500 долларов. Далее идет Львов, где тестировщики получают 1400 долларов. А 4 и 5 место занимают Харьков и Днепр – 1300 долларов.



Сколько зарабатывают QA Engineers в городах Украины

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