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Защита от подделок: в Apple придумали, как сделать AirPods Pro уникальными

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AirPods Pro станут уникальными / itc.ua

Сразу после презентации нового поколения беспроводных наушников от Apple AirPods Pro – на рынке стало появляться много подделок. Некоторые из них оказались такими качественными, даже iPhone воспринимал наушники как оригинальные.

После нашествия китайских клонов, производитель решил сделать каждую модель AirPods Pro уникальной. Как сказано на официальном сайте Apple, при покупке гаджета у пользователей есть возможность нанести на кейс собственную надпись (например, имя) или же один из эмоджи на выбор.

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Поэтому каждая приобретенная модель становится уникальной.

Чем интересны AirPods Pro

Новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro компания представила в конце октября. Главными особенностями новинки стала функция активного шумоподавления. Это означает, что пользователь может самостоятельно отключать шумоподавление, чтобы слышать окружающие звуки.

Также AirPods Pro оснащен двумя микрофонами и специальным программным обеспечением. Эти беспроводные наушники получили качественную передачу беспроводного звука. Драйверы наушников обеспечивают стойкий и богатый бас до 20 Гц и детальное звучание аудио средней и высокой частоты.

Цена

Новое поколение AirPods Pro в Украине можно купить по цене 8 500 гривен.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Apple
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