Уже в воскресенье землян ждет новое лунное затмение. Оно будет полутеневым. По киевскому времени это явление начнется на рассвете 5 июля.

Как ранее писал 24 канал, это уже второе полутеневое лунное затмение от начала лета. В частности, в ночь с 5 на 6 июня можно было увидеть похожее затмение. Его могли наблюдать и украинцы.

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Где и когда смотреть

По Киеву затмение начнется на рассвете 5 июля в 6:07. Максимальная фаза наступит в 7:29. И в общем будет длиться 2 часа 45 минут.



Лунное затмение 2020: где будет видно / Скриншот

Лучше всего его будет видно для жителей Центральной и Южной Америки. А вот для большей части Европы, в том числе для Украины, затмение не будет видно.

Поэтому украинцы могут увидеть полутеневое затмение в режиме онлайн.