Завод по производству звезд: ученые сфотографировали одну из первых галактик во Вселенной

Астрономы обнаружили галактику MAMBO-9, которая находится на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли и которая сформировалась сразу после Большого взрыва. Обнаруженная галактика, стала первым из подобных космических объектов, который наблюдали с помощью радиотелескопа направления.

Что известно о галактике

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Древнюю галактику, которая появилась всего через 970 миллионов лет после Большого взрыва, обнаружили с помощью инструмента Max-Planck Millimeter Bolometer (MAMBO) еще 10 лет назад. Однако определить ее расстояние до Земли ученым удалось лишь в 2019 году с помощью системы Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), которая расположена в чилийских Андах.



Галактика MAMBO-9

Находка стала для астрономов своеобразным "порталом в прошлое", что позволяет уточнить, как выглядела Вселенная на раннем этапе его формирования.

Особенность галактики

Исследователям уже известны сопоставимые по возрасту галактики. Например, SPT0311-58 появилась через 780 миллионов лет после Большого взрыва, но MAMBO-9 уникальна именно тем, что ее можно наблюдать без использования эффекта гравитационных линз, искажающих изображение.



Новое фото галактики MAMBO-9

Наполненное пылью скопление порождает звезды общей массой в тысячи солнечных ежегодно. Млечный путь, для сравнения, ежегодно формирует звезды общей массой в три солнечных.

Общая масса газа и пыли в MAMBO-9 в 10 раз больше массы звезд Млечного пути. Галактика уже давно создала большинство своих светил, но из-за большого расстояния их свет достигнет Земли только через миллиарды лет.

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