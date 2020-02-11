Илон Маск: Tesla нужна Gigafactory на каждом континенте

Собирать машины в Калифорнии и возить их в Европу и Азию – это "безумие", заявил Илон Маск. Такая стратегия допустима для нишевого производителя люксовых электрокаров, но теперь Tesla – глобальный автопроизводитель. Именно поэтому компания выбрала другой подход.

Как отмечает Inverse, Tesla благодаря производству Model 3 превратилась из нишевого люксового производителя в полноправного игрока автомобильного рынка – с капитализацией, которая уступает лишь Toyota.

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Успехи и планы Tesla

К моменту начала производства Model 3 в июле 2017 года Tesla продала около 250 000 электрокаров за все время существования. Сейчас эта цифра приближается к миллиону. В этом году начнется производство кроссовера Model Y, который делит с "тройкой" общую платформу. В следующем году Tesla запустит в производство еще до выхода легендарный пикап Cybertruck.

В начале прошлого года Tesla уже пережила логистический ад, и Илон точно не желает повторения ситуации в большем масштабе.

Новые Gigafactory

В конце декабря начала работу шанхайская Gigafactory, однако сейчас производство приостановилось из-за эпидемии коронавируса. Маск также инициировал проект строительства европейского завода в окрестностях Берлина, а недавно в своем Twitter узнавал мнение аудитории о новый завод в США: подойдет ли для этого Техас.

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