Сбой в Facebook: пользователей массово выбрасывает из аккаунтов

269 Читати новину українською
Сбой в работе Facebook
Сбой в Facebook / unsplash.com

В социальной сети Facebook произошел массовый сбой –. пользователи жалуются, что их выбрасывает из аккаунтов, и появятся сообщения: «вы ввели неправильный пароль».

При этом, когда пользователи повторно вводят свой пароль – отображается такое же сообщение. Чтобы снова зайти в соцсеть, приходится восстанавливать пароль.

Читайте также: Viber запустил уникальный чат

Как видим, в ресурсе Downdetector, в Европе наблюдается сбой в работе Facebook. Больше всего проблем сейчас у пользователей из Британии, Германии, Франции, Польши, Чехии, Испании, Италии, Венгрии.

Збій у Facebook

Такое сообщение видят пользователи

Задело и Украину. Как показывает карта, больше всего проблем с Facebook сейчас у киевлян.

Что стало причиной такого сбоя – пока ничего неизвестно.

Збій у Facebook

Где возникли проблемы с Facebook

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Интернет Facebook
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Qualcomm представила мощный 7-нм процессор для смартфонов Snapdragon 855: характеристики
4 декабря 23:04 Qualcomm представила мощный 7-нм процессор для смартфонов Snapdragon 855: характеристики
156
Кто такой Алан Тьюринг: один из создателей современной информатики и искусственного интеллекта
4 декабря 18:27 Кто такой Алан Тьюринг: один из создателей современной информатики и искусственного интеллекта
120
Умная техника для кухни, которая существенно упрощает процесс приготовления пищи
29 ноября 10:00 Умная техника для кухни, которая существенно упрощает процесс приготовления пищи
Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
3 декабря 21:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
1602
Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
2 декабря 20:25 Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
Ірина Полицька 713
Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
2 декабря 16:30 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
Женя Котик 966
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук