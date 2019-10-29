Зеленский открыл Центр развития стартапов в Мариуполе

В Мариуполе запустили Центр развития стартапов 1991 Mariupol. На открытии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он также призвал министра цифровой трансформации Михаила Федорова обратить внимание на эти стартапы.

Как передает пресс-служба президента, Зеленский ознакомился со стартапами, которые представили молодые предприниматели.

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Его заинтересовали проекты по борьбе с коррупцией, упрощение предоставления административных услуг и повышение прозрачности работы органов власти.

"Я очень рад, что такие события происходят именно в Мариуполе. Думаю, у нас будет "парад городов" Украины, где будут такие же талантливые люди", – заявил Зеленский.

Открытие Центра развития стартапов

Что известно о 1991 Mariupol?

Это центр развития стартапов для обучения и развития ІТ-инициатив региона. Инициатором проекта стала украинская технологическая организация SocialBoost.



В центре будут проводить акселерационные и образовательные программы для молодежи, предпринимателей и ИТ-специалистов. Также здесь предусмотрена программа ИТ-стажировки для студентов при местной администрации и предприятиях, совместные программы с городской администрацией и профильные мероприятия. 1991 Mariupol также предлагает услуги коворкигна для работы молодых стартап-команд и ИТ-предпринимателей.

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