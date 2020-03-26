Зеленский посоветовал смотреть сериалы по цифровой грамотности

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам из-за пандемии коронавируса Covid-19. Кроме всего прочего, глава государства напомнил об образовательных сериалах, которые направлены на повышение цифровой грамотности граждан.

В своем обращении Зеленский напомнил об образовательной платформе Дия. Цифровое образование, где каждый может посмотреть сериалы по цифровой грамотности.

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Самое время овладеть всеми онлайн-возможностями и научить этому своих родителей, дедушек и бабушек. В этом поможет платформа, разработанная Министерством цифровой трансформации, где каждый может посмотреть образовательные сериалы по цифровой грамотности, – подчеркнул Зеленский.

Полное обращение Президента Украины Владимира Зеленского – смотрите видео

Что известно о сервисе

Заметим, проект запустили 21 января 2020 года. Регистрация здесь очень проста. Нужно указать свой номер телефона, на который присылают SMS-сообщения. Далее вводим код из 4 цифр. Это все – вы прошли авторизацию.

Сначала можно пройти общее тестирование и узнать, какие курсы нужны.

Какие сериалы можно посмотреть

базовый по цифровой грамотности (имеет три уровня знаний);

для учителей;

для родителей "Онлайн-безопасность детей";

"Карантин: онлайн-сервисы для учителей".

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