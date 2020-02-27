Земля поймала мини-спутник три года назад: его заметили только сейчас

Астрономы Catalina Sky Survey заметили нового вероятного спутника нашей планеты. Это астероид, который временно попал в гравитационное поле Земли. Подобные объекты принято называть мини-спутниками, или мини-лунами.

Интересно: Ученые обнаружили кислород за пределами Млечного Пути

Детали

Мини-спутнику дали название 2020 CD3. Это маленький обломок карбонатной породы диаметром от 1,9 до 3,5 метра. Судя по траектории его полета, он уже три года летает по орбите вокруг Земли.

На анимации видно зафиксирован движение миниспутников:

Стоит отметить, что окрестности Земли – достаточно активная территория. Рядом с нами пролетает немало астероидов, хотя точное их количество нам до сих пор неизвестно. Астрономы нашли только 22 211 астероидов, хотя, по оценкам, таких объектов несколько миллионов.

А все потому, что астероиды очень маленькие, и нам не известно их точное местоположение. К тому же они очень тусклые.

Почему не заметили мини-спутник

Притяжения Земли действительно регулярно захватывает некоторые из этих объектов, но они редко остаются на орбите. Обычно они либо сгорают в атмосфере, или делают крюк и улетают прочь.

В 2012 году ученые даже запустили такую ​​симуляцию на суперкомпьютере. Из 10 миллионов виртуальных астероидов только 18 тысяч застряли на орбите Земли. Так что такие объекты не только сложно разглядеть, они еще и очень редко встречаются.

За всю историю наблюдений было несколько кандидатов в мини-спутники. Среди них два болида, которые предположительно прилетели с орбиты – подтвердился только один астероид 2006 RH120, который пробыл на орбите около года в 2006-2007 годах. Среди кандидатов был и астероид (469219) Камоалева, но оказалось, что он летает и по орбите вокруг Солнца, поэтому является квазиспутником.

Что известно о новом мини-спутнике

В целом, новенький 2020 CD3 представляет большой интерес. В частности потому, что к нему можно отправить какой-нибудь исследовательский аппарат, и такая миссия будет стоить гораздо меньше, чем полеты к поясу астероидов.

На анимации ниже спроектирована траектория полета 2020 CD3:

К сожалению, мы, судя по всему, очень поздно заметили этот мини-спутник. По расчетам выходит, что он покинет орбиту нашей планеты уже в апреле 2020 года. Впрочем, не стоит забывать о возможной погрешности в расчетах, поэтому ученые продолжают наблюдать за новым соседом Земли.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно