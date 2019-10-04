Земля столкнулась с гигантским небесным телом – интересное исследование

Специалисты Витватерсрандского университета (ЮАР) обнаружили свидетельства столкновения Земли с астероидом или кометой. Это произошло 13 тысяч лет назад. Именно эта катастрофа привела к глобальному изменению климата, а также вызвала исчезновение многих видов животных.

Во время исследования ученые изучили образцы в торфяных отложениях в провинции Лимпопо (ЮАР). В них была выявлена высокая концентрация платины, которая содержится в небесных телах.

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Поэтому ученые предполагают, что это и является свидетельством столкновения Земли с крупным небесным телом. Вероятно, это была комета или метеорит, который упал в Северной Гренландии. Ведь именно под ледником Гайавата обнаружили кратер диаметром 31 километр и в возрасте 12 800 лет.

Из-за рассеивания пыли и сажи в атмосфере произошло изменение климата. Платина в породах того же возраста выявлена также в Гренландии, Евразии, Северной Америке, Мексике и Чили.

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